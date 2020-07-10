Sarıyer'de 500 metrekarelik ormanlık alan yanarak kül oldu!

Ekipler hemen olay yerine geldi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 500 metrekarelik alana müdahale etmeye başladı.

Ekiplerin yangına müdahalesi böyle oldu: