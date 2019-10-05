Sarıyer'de 5 araç birbirine girdi

Kazaya karışan başka bir sürücü ise, "Kazaya neden beyaz araç virajı alamayarak kaldırımdaki elektrik direğine vurarak yan dönüyor. Diğer arabalar ona çarpmamak için frene basınca yolunda ıslak olması nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. 1 kişi yaralandı ama yaralının ciddi bir durumu yok" diye konuştu.