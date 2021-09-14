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Sarıyer sahilinde yol bir anda çöktü! Çok büyük kaza atlatıldı

Sarıyer sahilinde yol bir anda çöktü! Çok büyük kaza atlatıldı

İSTANBUL'da Sarıyer, Haydar Aliyev Caddesi'nde yolda kısmi çökme oldu. Trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, çöken alanda onarım çalışması başlatıldı.

Sarıyer sahilinde yol bir anda çöktü! Çok büyük kaza atlatıldı

Sarıyer, Tarabya Sahili Haydar Aliyev Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında yolda kısmı çökme oldu. Çökmeyi görenler yakındaki otel otoparkından aldıkları dubalarla yolu kapattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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Sarıyer sahilinde yol bir anda çöktü! Çok büyük kaza atlatıldı

Polis ekibi, çökmenin meydana geldiği yolda herhangi bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. Çökme nedeniyle kapanan yolda trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

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Sarıyer sahilinde yol bir anda çöktü! Çok büyük kaza atlatıldı

Belediye ekipleri çökmenin meydana geldiği yolda çalışma başlattı. Çökmenin meydana geldiği yerde bulunan bir otelde çalışan Hakan Dosdoğru, "Bir anda çöktü. Çok büyük kaza atlatıldı. Yetkililer geldiler müdahale ettiler olaya" dedi.

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Sarıyer sahilinde yol bir anda çöktü! Çok büyük kaza atlatıldı

Sahilde balık tutan Mehmet Kurum ise, "Yavaş yavaş çökmeye başladı, emniyete, belediyeye telefon açtık. Çökme anını gördük, ağır kamyon ve otobüsler geçtikçe yavaş yavaş çöktü. Sonra otelden dubaları getirip koydular" diye konuştu.

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