Sarıyer-Bandırmaspor maçı için geri sayım! Trendyol 1. Lig maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’de 7. haftanın açılış karşılaşmasında SMS Grup Sarıyer ile Bandırmaspor karşı karşıya geliyor. “Sarıyer-Bandırmaspor maçı ne zaman?”, “Sarıyer-Bandırmaspor saat kaçta?”, “Maç hangi kanalda?” ve “Sarıyer-Bandırmaspor canlı izle nereden?” gibi sorular araştırılıyor. TFF fikstürüne göre mücadele 11 Eylül Cuma günü saat 20.00’de başlayacak. Peki Sarıyer-Bandırmaspor maçı hangi kanallarda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

SARIYER-BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

SMS Grup Sarıyer ile Bandırmaspor arasındaki Trendyol 1. Lig 7. hafta karşılaşması 11 Eylül 2026 Cuma günü saat 20.00’de oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun güncel fikstüründe de karşılaşmanın başlangıç saati 20.00 olarak yer alıyor.

SARIYER-BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sarıyer-Bandırmaspor karşılaşması TRT Spor ve beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. TRT Spor’un 11 Eylül yayın akışında saat 20.00’de “Trendyol 1. Lig Futbol Karşılaşması 7. Hafta SMS Grup Sarıyer-Bandırma Spor” yayını yer alıyor. beIN SPORTS da haftalık yayın programında maçı beIN SPORTS 2 kanalına aldı.

SARIYER-BANDIRMASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya Yusuf Ziya Öniş Stadı ev sahipliği yapacak. Sarıyer, haftanın açılış mücadelesinde taraftarı önünde Bandırmaspor’u konuk edecek. Trendyol 1. Lig’de 7. hafta programındaki tek cuma karşılaşması da bu mücadele olacak.

SARIYER-BANDIRMASPOR MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Sarıyer-Bandırmaspor karşılaşmasında Yusuf Adnan Kendirciler’in düdük çalacağını açıkladı. Mücadeleyle birlikte Trendyol 1. Lig’de 7. hafta resmen başlayacak.

SARIYER VE BANDIRMASPOR’UN SONRAKİ MAÇLARI NE ZAMAN?

haftanın ardından Bandırmaspor, 18 Eylül Cuma günü Ümraniyespor’u ağırlayacak. Sarıyer ise 19 Eylül Cumartesi günü Boluspor ile karşılaşacak. Her iki takım da ligde üst sıralara yaklaşmak için 7. haftadaki mücadeleden puan çıkarmayı hedefliyor.

SARIYER-BANDIRMASPOR CANLI NASIL İZLENİR?

Karşılaşmayı televizyon üzerinden TRT Spor veya beIN SPORTS 2’den takip etmek mümkün olacak. TRT Spor’un resmi canlı yayın platformu da yayın akışında mücadeleye yer veriyor. beIN SPORTS tarafında ise maç beIN SPORTS 2 aboneliği üzerinden izlenebilecek.