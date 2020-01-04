Sarımsak koku yapmadan nasıl yenir süt yöntemini deneyin!

Sarımsak kokusunu sütle bastırmak mümkün. Sarımsak kokusu nasıl gider diye merak edenler sütün etkilerinden faydalanın deriz. Eğer sarımsağı bir miktar süt ile tüketirseniz sarımsağın ağız kokusu yapmasını önleyebilirsiniz. İşte sarımsağın faydaları ve sarımsak kokusunu gidermekle ilgili püf noktaları.

Sarımsak doğanın insanlara sunduğu en güçlü mucizelerden biri. Şekerden, kalp hastalıklarına; enfeksiyonlardan kansere kadar bir çok hastalıkla mücadelede etkisi kanıtlanmış olan sarımsağın tek derdi kokusu. Sosyal hayatta kokusu nedeniyle tüketmekten çekindiğimiz sarımsağı biraz sütle tüketmek bu sorunu ortadan kaldırabilir. Yapılan çalışmalar sarımsağı bir miktar süt ile tüketmenin ağızda sarımsak kokusu oluşmasını önlediğini gösterdi. Peki sarımsağın diğer faydaları neler? Gelin birlikte hatırlayalım!

Kanseri önler: Çalışmalar sarımsak yemenin meme kanseri riskini azaltmaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Çin populasyonunda yapılan bir çalışmada haftada 2 kez çiğ sarımsak yiyenlerin kansere yakalanma risklerinin yarı yarıya azaldığı tespit edildi.

Kan şekerini düşürür: Klinik bir çalışmada, metformin ve sarımsak özü alan hastalarda tek başına metformin alanlara göre daha iyi bir glisemik kontrol sağlandığı görüldü. (Ayrıca sarımsak alan grupta düşük trigliserid ve total kolesterol seviyeleri vardı)

Besin zehirlenmelerine karşı savaşır: Bilim insanları, besin zehirlenmelerinde sıklıkla karşılaşılan campylobacter jejuni bakterisine karşı geleneksel antibiyotiklerden ziyade sarımsağın 100 kat daha etkili olduğunu saptamışlardır.

Artiriti önler: Araştırmacılar allium sebzelerinden (soğan, sarımsak, pırasa) yüksek bir diyet tüketen kadınlarda kalça artiritinin görülme oranı daha az. Bu sebzelerde bulunan dialil disülfür denilen bileşik eklemlerde kıkırdak yıkımını engeller. Ezildiğinde hidrojen sülfit açığa çıkar bu da sağlıklı kan basıncı seviyelerini destekler ve kalp üzerinde sayısız olumlu etkisi vardır. Kötü kokusundan ötürü çiğ yenmez bu diyorsanız; yapılan bir çalışmaya göre sarımsağın sütle birlikte tüketiminin ağız kokusunu azalttığı tespit edildi.