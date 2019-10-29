Sarılma olay yarattı Murat Boz ve Hadise Aslı Enver hayranlarını çıldırttı!

Bir barışık bir küs devam eden ilişkilerine nokta koyan Aslı Enver ve Murat Boz, son olarak 7 ay önce barışmıştı ki bu barışma çok da uzun süreli devam etmedi ve ikili geçtiğimiz günlerde yeniden ayrıldı. Hayranlarını derinden üzen bu haberin ardından Hadise'nin sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ise kriz çıkardı.