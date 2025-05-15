Sarı serumdan öldüğü iddia edilmişti! Metin Arolat'ın otopsi raporunda çıktı, korkunç detay
Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Metin Arolat, sahne aldığı mekanda fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü şarkıcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 52 yaşında hayatını kaybetmişti. Arolat'ın ölüm nedenine dair çeşitli iddialar konuşuluyordu. Arolat'ın otopsi raporu ortaya çıktı.
Ünlü şarkıcı ve reklam - klip yönetmeni Metin Arolat, sahne aldığı mekanda fenalaşarak yere yığılmıştı.Ünlü şarkıcı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Ancak Metin Arolat, yapılan tüm müdahalelere rağmen 52 yaşında hayatını kaybetmişti.
Ünlü şarkıcı ölüm haberiyle tüm sevenlerini yasa boğaraken, Arolat'ın ölüm sebebi de bir o kadar merak ediliyordu.
Arolat'ın yakın çevresi, ünlü ismin konser öncesinde evinde sarı serum taktırdığını söylemişti. Ortaya çıkan bu açıklamalar sonrasında Metin Arolat'ın bu nedenden dolayı öldüğü öne sürülmüştü.
OTOPSİ RAPORUNA GÜNAYDIN ULAŞTI!
Kadıköy'de bir otelde sahne alırken fenalaşan ve hastaneye kaldırıldıktan sonra vefat eden Arolat'ın ölüm nedeniyle ilgili inceleme yapan Adli Tıp Kurumu, otopsi raporunu hazırladı. Otopsi raporuna Günaydın ulaştı.