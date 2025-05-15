Sarı serumdan öldüğü iddia edilmişti! Metin Arolat'ın otopsi raporunda çıktı, korkunç detay

Ünlü şarkıcı ve reklam - klip yönetmeni Metin Arolat, sahne aldığı mekanda fenalaşarak yere yığılmıştı.Ünlü şarkıcı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Ancak Metin Arolat, yapılan tüm müdahalelere rağmen 52 yaşında hayatını kaybetmişti.