BIST 11.342
DOLAR 42,81
EURO 50,19
ALTIN 5.989,98
HABER /  SAĞLIK

Sarı serum efsanesine uzmandan net uyarı

Sarı serum efsanesine uzmandan net uyarı

Kış aylarının gelmesiyle birlikte soğuk algınlığı şikayetleri artarken, hastaların serum taktırma talebi de yeniden gündeme geldi. Medipol Sağlık Grubu’ndan İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Yener Gün, damardan serum tedavisinin ancak belirli klinik durumlarda uygulanması gerektiğini belirterek, doktor önerisi olmadan yapılan uygulamaların ciddi riskler taşıdığına dikkat çekti.

Abone ol

Ateş, boğaz ağrısı ve yaygın vücut ağrıları yaşayan birçok hasta, iyileşmenin yolunu serum tedavisinde arıyor. Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Yener Gün, serumun hızlı iyileşme garantisi olmadığını ve yanlış uygulamaların hayati sonuçlara yol açabileceğini söyledi.

Sarı serum efsanesine uzmandan net uyarı - Resim: 0

SERUM HER HASTAYA GEREKLİ DEĞİL

Soğuk algınlığı nedeniyle başvuran hastaların büyük bölümünde ağızdan ilaç tedavisinin yeterli olduğunu belirten Uzm. Dr. Yener Gün, “Yüksek ateş, yaygın vücut ağrısı ve 39 derecenin üzerinde seyreden ateş gibi belirgin semptomlar varsa, bazı hastalarda damardan tedaviye başvurabiliyoruz. Ancak bu her hasta için geçerli değildir” dedi.

EVDE SERUM HAYATİ RİSK TAŞIYOR

Serum tedavisinin mutlaka hastane ortamında yapılması gerektiğinin altını çizen Dr. Gün, özellikle evde veya sağlık kabinlerinde yapılan uygulamalara karşı uyardı.“Damardan verilen ilaçlar ciddi alerjik reaksiyonlara, hatta anafilaksiye yol açabilir. Bu durum saniyeler içinde hayatı tehdit eden bir tabloya dönüşebilir. Gerekli ekipman ve uzman müdahalesi yoksa sonuçları çok ağır olabilir” ifadelerini kullandı.

“SARI SERUM BİR EFSANE”

Halk arasında sıkça kullanılan sarı serum kavramının bilimsel bir karşılığı olmadığını söyleyen Uzm. Dr. Yener Gün, “Serum aslında steril bir sıvıdır. İçine konulan ilaçlara göre rengi değişir. Bu nedenle sarı, kırmızı ya da farklı renkte olabilir. Önemli olan rengi değil, içeriğidir” dedi. Serum içine eklenen bazı ilaçların ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini hatırlatan Dr. Gün, “Doktorun uygun görmediği hiçbir ilacın damardan verilmesi doğru değildir. Hastalarımızdan beklentimiz, serum tedavisini talep etmemeleri; gerekliyse zaten hekim tarafından planlanacaktır” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Kevin Durant Alperen Şengün ikilisinin 60 sayısı Rockets'e yetmedi
Kevin Durant Alperen Şengün ikilisinin 60 sayısı Rockets'e yetmedi
Durum çok fena! Su seviyesi "ölü hacme" düştü, su alımı durduruldu
Durum çok fena! Su seviyesi "ölü hacme" düştü, su alımı durduruldu
Pegasus Hava Yolları'ndan Boeing 737-10 filosu için LEAP-1B motoru siparişi
Pegasus Hava Yolları'ndan Boeing 737-10 filosu için LEAP-1B motoru siparişi
Green Card süresiz olarak askıya alındı! Nedenine bakın!
Green Card süresiz olarak askıya alındı! Nedenine bakın!
Luxera GYO, NEW ERA 2030 vizyonuyla 2026’da 4 yeni projeye başlıyor
Luxera GYO, NEW ERA 2030 vizyonuyla 2026’da 4 yeni projeye başlıyor
Levent Gültekin serbest bırakıldı gözaltı sebebi işte bu İmam Hatip yorumuydu
Levent Gültekin serbest bırakıldı gözaltı sebebi işte bu İmam Hatip yorumuydu
Elektrik piyasasında fiyat eşitleme mekanizmasının süresi uzatıldı
Elektrik piyasasında fiyat eşitleme mekanizmasının süresi uzatıldı
Fenerbahçe Eyüpspor'a konuk olacak: Takımda 5 eksik var
Fenerbahçe Eyüpspor'a konuk olacak: Takımda 5 eksik var
Vergi sistemi baştan yazıldı! Yeni paket devrede
Vergi sistemi baştan yazıldı! Yeni paket devrede
Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
Konya’da kan donduran akran zorbalığı! Taşla vurdu, kafatasını kırdı, beyin zarı yırtıldı
Konya’da kan donduran akran zorbalığı! Taşla vurdu, kafatasını kırdı, beyin zarı yırtıldı
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular bugün sonra erecek
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular bugün sonra erecek