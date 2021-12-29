Sarı kod alarmı! Meteoroloji saat verdi kuvvetli yağış geliyor: İstanbul Ankara İzmir Bursa Antalya

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Denizli ve Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.