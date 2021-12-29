Sarı kod alarmı! Meteoroloji saat verdi kuvvetli yağış geliyor: İstanbul Ankara İzmir Bursa Antalya
Meteoroloji'den 'sarı kodlu' geldi. Merakla beklenen yeni hava durum raporu belli oldu. Yayımlanan son rapora göre, ülkenin bazı kesimlerinde kuvvetli yağışlar etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Denizli ve Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SARI KOD ALARMI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli için bugün ve yerin sarı uyarı yayımlandı.
Sarı kod nedir ? : Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Muğla çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (35-70 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.