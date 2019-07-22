Sarı bikinisiyle olay olan Pelin Karahan fit vücuduyla dikkatleri üzerine çekti!
Yeni sezonda yeni bir dizi ile ekranlarda boy gösterecek olan Pelin Karahan, sarı bikinisiyle Bodrum'da güneşlenirken yakalandı. Karahan'ın fit fiziği dikkatlerden kaçmadı.
Geçtiğimiz günlerde Kenan Doğulu'nun Bodrum konserinde, "Kız kıza geldik. Beyleri evde bıraktık. Kenan'ı çok seviyorum. Bizim düğün şarkımız bile Kenan Doğulu'nundu" şeklinde konuşan Karahan, "Yeni bir proje var. Dizi ile ekranlara geri dönüyorum" diyerek hayranlarına müjdeyi vermişti.
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Bodrum'daki yazlığında eşi Bedri Güntay ve çocuklarıyla tatil yapan oyuncu Pelin Karahan, oturdukları sitenin plajında güneşlenirken görüntülendi. İki çocuk annesi Karahan'ın fit vücudu ise dikkatlerden kaçmadı.
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Yaklaşık 20 dakika şekerleme yapan oyuncu uyanınca etrafta muhabirlerin olduğundan şüphelenip çevreyi kolaçan etti.
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Etrafta kimsenin olmadığını zanneden oyuncu, ardından telefonunu eline alıp bir süre daha zaman geçirdi.
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