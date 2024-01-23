BIST 7.936
DOLAR 30,28
EURO 32,85
ALTIN 1.969,83
HABER /  GÜNCEL

Sarhoş hakim uçakta dehşet saçtı! Uçakta kustu, kadın hostesi dövdü! Polislere küfretti...

Sarhoş hakim uçakta dehşet saçtı! Uçakta kustu, kadın hostesi dövdü! Polislere küfretti...

GAZİANTEPH Havalimanı'nda İzmir seferini yapacak uçakta dehşete düşüren anlar yaşandı. Uçağa sarhoş binen İzmir hakimi Emrullah Ö., yanındaki yolcu ile klima konusunda tartıştı. Birkaç kez lavoboya gidip kusan hakim Ö., kendisini uyaran kadın hostesi yumrukladı. Pilotlar uçağa polis çağırdı, Hakim Emrullah Ö., polislere de ağır küfürler etti.

Abone ol

İzmir’de hakim olarak görev yapan Emrullah Ö., bir süre önce Gaziantep-İzmir seferini yapacak uçağa bindi. Yanındaki yolcuyla uçağın kliması nedeniyle tartışan hakim, birkaç kez lavaboya giderek kustu. Ayakta durmakta ve konuşmakta zorluk çeken hakimi hosteslerden birisi uyarınca uçakta ortalık karıştı.

Hem hostesi hem başka yolcuyu dövdü

Sabah'ın haberine göre tartıştığı yolculardan birine yumruk atan hakim, tartışma sırasında kendisini uyaran hosteslerden birine de yumruk attı. Kadın hostes darp edildikten sonra yere düşünce seferi durduran pilotlar, hakim hakkında Milli Sivil Havacılık Kanununa göre kural dışı yolcu vukuat raporu düzenledi.

Polise: Ben hakimim siz kim oluyorsunuz

Uçağın kabin ekibi sarhoş hakimin uçaktan indirilmesi için “Acil Durum Çağrısı” yaptı. Uçağa gelen polis memuru Baykal Ç., hakim Emrullah Ö.’ye hakkında kural dışı yolcu uçuş olay raporu tutulduğunu belirterek uçaktan inmesi gerektiğini söyledi. Hakim bu kez yine olay çıkardı.

Polis memuru Baykal Ç,’nin üzerine yürüyen hakim “Ben Hakimim, siz kim olduğunuzu sanıyorsunuz da beni indiriyorsunuz” diyerek hakaret etti. “Dangalak, ismini ver, sana gününü göstereceğim” diyen hakim hakkında polis memuru da hakaret suçundan şikayetçi oldu.

Darp edilen hostes şikayetçi oldu

Uçakta alkollü hakim krizinin ardından Gaziantep-İzmir uçak seferi saatlerce gecikti. Hakim hakkında, görevli kişilere karşı yaralama, hakaret ve tehdit suçlarından soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'nin İtalyan yıldızı Bonucci şampiyonluğun anahtarını açıkladı
Fenerbahçe'nin İtalyan yıldızı Bonucci şampiyonluğun anahtarını açıkladı
3 aracın lastiğini kesen şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı
3 aracın lastiğini kesen şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı
Alacaklısını yolda görünce kurşun yağdırdı
Alacaklısını yolda görünce kurşun yağdırdı
Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı açıklaması! Trabzonspor maçında sakatlanmıştı
Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı açıklaması! Trabzonspor maçında sakatlanmıştı
Müstakil evde çıkan yangın belediye ekibi tarafından söndürüldü
Müstakil evde çıkan yangın belediye ekibi tarafından söndürüldü
Eylem yapan çiftçilerin arasına otomobil daldı: 1 ölü
Eylem yapan çiftçilerin arasına otomobil daldı: 1 ölü
Isparta’da halı dokumacılığı yeniden canlandırılıyor
Isparta’da halı dokumacılığı yeniden canlandırılıyor
Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi yakalandı
Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi yakalandı
Akraba oldukları söyleniyordu! Mehmet Ağar’dan Hafize Gaye Erkan açıklaması
Akraba oldukları söyleniyordu! Mehmet Ağar’dan Hafize Gaye Erkan açıklaması
Seydikemer'de eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis
Seydikemer'de eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis
Temizlediği silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti
Temizlediği silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti
Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na gönderme: Yarı zamanlı çalışan bir İBB yönetimi mevcut
Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na gönderme: Yarı zamanlı çalışan bir İBB yönetimi mevcut