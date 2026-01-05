BIST 11.702
Şara'ya suikast iddiası: Suriye'den son dakika açıklaması!

Şara'ya suikast iddiası: Suriye'den son dakika açıklaması!

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya yönelik suikast iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

El-Baba, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Şara ve bazı üst düzey yetkililere yönelik "bir güvenlik olayının yaşandığını" öne süren iddiaların, resmi kurumlara aitmiş gibi gösterilen sahte açıklamalarla dolaşıma sokulduğunu belirterek, bunların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

İDDİALAR TÜMÜYLE REDDEDİLDİ!

İddiaların "tümüyle ve kesin olarak yalan olduğunu" ifade eden El-Baba, vatandaşlara ve tüm medya kuruluşlarına, doğruluk ve sorumluluk ilkelerine riayet etmelerini, haberleri yalnızca resmi ve güvenilir kaynaklardan almaları çağrısında bulundu.

