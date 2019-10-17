Sarar çiftine dehşeti yaşatmışlardı! 47’şer yıl hapis istemi

Diğer sanıklar yurt dışına kaçtı

Firari şüphelilerden Vasyl Nachev’in motosikletle, Ilia Saraci’nin de olaydan 1 gün önce araçla Türkiye’ye giriş yaptıkları, soygundan sonra da geri gittikleri tespit edildi. Tutuklu şüphelilerden Alexandr Aricov’un kardeşi olan firari Dmitri Aricov’un gümrükte araç değiştirerek, diğer firari şüpheli Alexei Terzinov’un da kimliğini sınır kapılarına bildirmeden Türkiye’den ayrıldığı belirlendi. Çalınan ziynet eşyaları ile paraların yurt dışına kaşan Dmitri Aricov'da olduğu ortaya çıktı.