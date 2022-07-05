Sarallar Çetesi'ne operasyon! Ünlüler ifadeye çağrıldı! Erkan Petekkaya, Necati Şaşmaz, Aylin Coşkun, Sinan Engin
İSTANBUL merkezli 13 ilde Sarallar suç örgütüne yönelik operasyon sanat, magazin ve spor dünyasının ünlülerine sıçradı. Operasyon kapsamında şarkıcı Aylin Coşkun, oyuncu Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya ve Sinan Engin gibi ünlüler de ifadeye çağrıldı.
Sarallar operasyonunda son dakika gelişmesi yaşandı. Bir dönemin ünlü playboyu işadamı Erdal Acar'ın da gözaltında olduğu operasyon sanat ve magazin dünyasına bomba gibi düştü. Birçok ünlü ismin, soruşturma kapsamında emniyete çağrıldıkları öğrenildi.
İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar suç örgütüne bağlı şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 119 şüphelinin ifade işlemleri sürüyor. Soruşturmayla ilgili bazı ünlü isimlerin de emniyete çağırıldığı öğrenildi.
Sarallar çetesiyle bağlantılı soruşturma kapsamında emniyete ifadeye çağırılan ünlü isimler arasında, şarkıcı Aylin Coşkun, oyuncu Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya ve Sinan Engin gibi isimlerin olduğu öğrenildi.
Mayıs aynın 28’inde suç çetelerine ilişkin yürütülen soruşturmada, kamuoyunda ‘Sarallar’ olarak bilinen çıkar amaçlı organize suç örgütüne yönelik İstanbul, Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin’de eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, baskınlarda işadamı Erdal Acar’ın da aralarında olduğu 119 kişi “şüpheli” sıfatıyla gözaltına alınmıştı.