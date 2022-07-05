Sarallar Çetesi'ne operasyon! Ünlüler ifadeye çağrıldı! Erkan Petekkaya, Necati Şaşmaz, Aylin Coşkun, Sinan Engin

Sarallar operasyonunda son dakika gelişmesi yaşandı. Bir dönemin ünlü playboyu işadamı Erdal Acar'ın da gözaltında olduğu operasyon sanat ve magazin dünyasına bomba gibi düştü. Birçok ünlü ismin, soruşturma kapsamında emniyete çağrıldıkları öğrenildi.