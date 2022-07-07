Sarallar Çetesi'nden ele geçirilenler şok etti! Altın kaplama tabanca, uzun namlılı silah, kılıçlar...
İstanbul merkezli 13 ilde, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına altında bulunan 91 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul merkezli 13 ilde, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına altında bulunan 91 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çete üyelerinin tatil beldelerinde eğlence mekanlarını basıp haraç aldıkları görüntüler ortaya çıktı. Çeteden ele geçirilen silahlar dikkat çekti.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince nitelikli yağma, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi birçok suça karıştığı belirlenen suç örgütü mensuplarına yönelik operasyonda yakalanan 122 zanlıdan 91'inin de emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında Erdal Acar'ın da bulunduğu 91 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 31 şüpheli de dün adliyeye gönderilmişti.
Suç örgütünün elebaşı olduğu belirlenen ve halen firari olan İlyas Saral'ın yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Bu arada, operasyon kapsamındaki aramalarda ele geçirilen 46 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği, 7 kılıç, 7 telsiz, kalem şeklinde suikast silahı, susturucu, bin fişek, 3 hançer, çelik yelek, 900 bin dolar ve 413 bin avro İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.