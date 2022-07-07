Sarallar Çetesi'nden ele geçirilenler şok etti! Altın kaplama tabanca, uzun namlılı silah, kılıçlar...

Bu arada, operasyon kapsamındaki aramalarda ele geçirilen 46 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği, 7 kılıç, 7 telsiz, kalem şeklinde suikast silahı, susturucu, bin fişek, 3 hançer, çelik yelek, 900 bin dolar ve 413 bin avro İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.