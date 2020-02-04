Sarah Abitbol'dan şok suçlama: Antrenörüm bana tecavüz etti

Kitabında ifşa etti: 2000 yılında düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ülkesi adına bronz madalya kazanan ve 10 kez Fransa şampiyonu olan kadın sporcu, kaleme aldığı kitapta, 15 ila 17 yaşları arasında eski antrenörü Gilles Beyer'in kendisine tecavüz ettiğini yazdı.