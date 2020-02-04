Sarah Abitbol'dan şok suçlama: Antrenörüm bana tecavüz etti
Fransa'nın eski buz pateni şampiyonu Sarah Abitbol, 1990'lı yıllarda antrenörü Gilles Beyer'in kendisine tecavüz ettiğini söyledi.
Fransa'nın eski buz pateni şampiyonu Sarah Abitbol, 1990 ve 1992 yılları arasında kendisini çalıştıran antrenörü Gilles Beyer'in kendisine tecavüz ettiği suçlamasında bulundu.
Kitabında ifşa etti: 2000 yılında düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ülkesi adına bronz madalya kazanan ve 10 kez Fransa şampiyonu olan kadın sporcu, kaleme aldığı kitapta, 15 ila 17 yaşları arasında eski antrenörü Gilles Beyer'in kendisine tecavüz ettiğini yazdı.
Fransa basınında büyük yankı uyandırdı: Ünlü sporcunun suçlamaları, Fransa'nın dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe'in, ülkede özellikle tenis, buz pateni gibi alanlarda genç sporculara yönelik cinsel istismarın yaygın olduğu yolunda yayımladığı kapsamlı araştırmanın hemen ardından geldi.
Fransız gazetesi, Beyer dışında diğer buz pateni antrenörleri Jean-Roland Racle ve Michel Lotz'a yönelik ciddi tecavüz suçlamaları yöneltildiğini yazdı.