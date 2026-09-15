Şara'dan Erdoğan açıklaması: Suriye yeniden doğdu

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) düzenlenen Arap Medya Zirvesi’nde ülkesine yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılması sürecine ilişkin konuştu.

Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmelere dikkat çekti.

Şara, yaptırımların kaldırılmasına ilişkin, “Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı arabuluculuk sayesinde tarihi bir karar alındı ve Suriye’ye yönelik yaptırımlar kaldırıldı. Suriye, yaptırımların kaldırılmasının ardından adeta yeniden doğdu” dedi.

“SURİYE İSTİKRAR BÖLGESİNE DÖNÜŞTÜ”

Suriye’nin küresel konumuna da değinen Şara, “Suriye, Captagon ihraç eden bir çatışma bölgesi olmaktan çıkıp bir istikrar bölgesine dönüştü. Dünya artık Suriye’yi Doğu ile Batı arasındaki tedarik zincirleri için güvenli bir ticaret koridoru olarak konuşuyor” ifadelerini kullandı.