Saraçhane'de İmamoğlu kalabalığı

"Mazbatayı 16 milyon insanımız adına devraldım"

Bugün mazbatamızı İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan teslim aldık. Ben bu mazbatayı 16 milyon insanımız adına devraldım. Hiçkimsenin birbirinden farkı olmaksızın. Toplumun demokrasiye olan inancından ve buna dönük mücadelesinden asla vaz geçmedik. Bu şehirde yaşayan insanların sevgisiyle oluşturduğu birlik ve beraberlkik duygusundan asla vazgeçmedik. Kimsenin hakkını yemedik, 16 milyon İnsanın da hakkını kimseye yedirmeyeceğiz dedik,i bundan da vazgeçmedik.