Sara nöbeti geçirince tecavüze uğrayıp hamile kaldı! Müge Anlı'da anlattı

2 yaşında evlatlık verdi!

Nezaket Çarpar, 2 yaşında evlatlık verilen oğlu Onur Çarpar’ı arıyor. Anne ve babasının bu nöbetler için kendisini birçok doktora götürdüklerini anlatan Nezahat Çarpar, kendisini bir hocaya da götürdüklerini söyledi.