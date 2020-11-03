Sara nöbeti geçirince tecavüze uğrayıp hamile kaldı! Müge Anlı'da anlattı
ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan 52 yaşındaki Nezaket Çarpar'dan kan donduran itiraflar! 1994 yılında epilepsi krizi geçirip bayıldığını anlatan Çarpar, "2 ay sonra hamile olduğumu öğrendim. Epilepsi nöbeti sırasında tecavüze uğradığım anlaşıldı" dedi. Çarpar, 8 aylıkken yuvaya bıraktığını oğlu Onur Çarpar’ı arıyor.
İstanbul’da yaşayan 52 yaşındaki Nezaket Çarpar, kardeşi ile birlikte çocuğunu aramak için Müge Anlı’nın programına katıldı. Epilepsi hastası olan Nezaket Çarpar, 26 yıl önce çalıştığı yerde paydos verildikten sonra epilepsi nöbeti geçirip bayıldı. İş yerinden çıktıktan sonrada bayılan kadın, gözünü açtığında evde uyandığını anlattı.
Jandarmaların kendisini eve getirdiğini söyleyen Nezaket Çapar, 2 ay boyunca regl olmaya devam ettiğini ve hamile kaldığını sonradan öğrendiğini aktardı. Bu epilepsi nöbetleri sırasında cinsel saldırıya uğradığı düşünülen Nezaket Çarpar, oğlu 8 aylıkken yurda verdiğini ve 2 yaşına kadar sürekli ziyaret ettiğini söyledi.
2 yaşında evlatlık verdi!
Nezaket Çarpar, 2 yaşında evlatlık verilen oğlu Onur Çarpar’ı arıyor. Anne ve babasının bu nöbetler için kendisini birçok doktora götürdüklerini anlatan Nezahat Çarpar, kendisini bir hocaya da götürdüklerini söyledi.
Mahalle baskısı yüzünden yurda bırakıldı!
Nezaket Çarpar ve yayına katılan ablası Aynur Akkuş hamileliği aileden ve mahalleden sakladıklarını mahalle baskısı yüzünden kimseye açıklamadıklarını söyledi.