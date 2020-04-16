Saplantılı aşıktan akılalmaz cinayet! Önce kurşunladı sonra boğazını kesti

RİZE’nin Fındıklı ilçesinde Savaş Dalançıkar isimli resepsiyon görevlisi, saplantı derecesinde karşılıksız sevdiği AK Partili kadın yönetici Gamze Pala, kendisi ile görüşmek istemeyince önce kurşunladı, sonra boğazını keserek öldürdü.

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Olay Fındıklı Öğretmenevi'nde dün akşam saat 22.00 sıralarında yaşandı. Alınan bilgiye göre, Fındıklı Öğretmenevi'nde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Gamze Pala (44) isimli kadın, kendisine saplantı derecesinde aşık olan Savaş Dalançıkar (36) ile görüşmeyi kabul etmedi.

Silahlı saldırıda bulundu

Uzun süre peşinde koştuğu kadını saplantı haline getiren Savaş Dalançıkar, öğretmenevine bu akşam saat 22.00 sularında gelerek Pala’ya silahlı saldırıda bulundu.

Boğazını keserek öldürdü

Dalançıkar, kurşunların genç kadına isabet etmediğini görünce bu kez cebinden çıkardığı bıçak ile boğazını keserek öldürdü. Saldırgan Savaş Dalançıkar olay yerinden kaçamadan emniyet güçleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.





AK Parti İlçe Başkan Yardımcısıymış

Öte yandan öldürülen Gamze Pala'nın AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi.