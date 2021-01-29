Sapkın ilişki canlı yayını karıştırdı Esra Erol 'defol' diyerek stüdyodan kovdu

Hem eşi Mevla Kaya hem de metresi 19 yaşındaki Nilüfer Uysal ile birlikte yaşamaya devam etmek isteyen Salih Kaya, 'pişkinliği ve ahlaksızlığı' ile Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Sevgilisi Nilüfer Uysal da bu ahlaksız ilişkiden memnun olduğunu ve Salih ve eşiyle yaşamaya devam edeceğini söyledi. Esra Erol, çarpık ilişkinin ortasında kalan Mevla Kaya'ya destek çıkıp ona yeni bir yaşam sundu. Mevla Kaya perşembe günü bu teklifi geri çevirdi ve boşanmayacağını söyledi. Mevla cuma günü kararını değiştirip gerçekleri konuşmaya başlayınca ise kızılca kıyamet koptu. Bu sapkın ilişkiye devam etmek istemediğini belirten Mevla, boşanacağını açıkladı.