Sapkın ilişki canlı yayını karıştırdı Esra Erol 'defol' diyerek stüdyodan kovdu
ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programı sapkın ilişki ile karıştı. Salih Kaya ve metresi Nilüfer Esra Erol'u çıldırttı. Ünlü sunucu yayından kovarken, 'sapkın ilişki' sebebiyle yayın karıştı.
Sevgilisi ile eşi ve karısıyla birlikte yaşayan Salih Kaya, Esra Erol'u canlı yayında çıldırttı. Bugüne kadar suskun kalan karısı Mevla Kaya tüm pislikleri ortaya dökünce, hem Salih Kaya hem metresi çirkinleşti. Sapkın ilişki 19 yaşındaki Nilüfer'in annesine de sinir krizi geçirtti. Türkiye Mevla Kaya'nın vereceği kararın ne olacağını merak ederken, canlı yayında kıyametler koptu. Esra Erol, canlı yayından kovdu, yüzsüz metres saldırdı, anne sinir krizi geçirdi, yayın kesildi... İşte Türkiye'nin konuştuğu Mevla Kaya olayında son yaşananlar:
Türkiye'yi şaşkına çeviren olaylar dizisi Hayriye Uysal isimli anne Esra Erol'un programına çıkıp 19 yaşındaki kızı Nilüfer'i aradığını söylemesi ile başladı. Kızı Nilüfer evli Salih Kaya ile birlikte kaçmış, o ve karısıyla aynı evde yaşamaya başlamıştı. Sapkın ilişkinin ortasında 3 de çocuk vardı. Esra Erol, hem Nilüfer'i hem kaçtığı Salih Kaya'yı hem de sapkın ilişkinin mağduru olan resmi eş Mevla Kaya'yı bulup yayına çıkardı.
Hem eşi Mevla Kaya hem de metresi 19 yaşındaki Nilüfer Uysal ile birlikte yaşamaya devam etmek isteyen Salih Kaya, 'pişkinliği ve ahlaksızlığı' ile Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Sevgilisi Nilüfer Uysal da bu ahlaksız ilişkiden memnun olduğunu ve Salih ve eşiyle yaşamaya devam edeceğini söyledi. Esra Erol, çarpık ilişkinin ortasında kalan Mevla Kaya'ya destek çıkıp ona yeni bir yaşam sundu. Mevla Kaya perşembe günü bu teklifi geri çevirdi ve boşanmayacağını söyledi. Mevla cuma günü kararını değiştirip gerçekleri konuşmaya başlayınca ise kızılca kıyamet koptu. Bu sapkın ilişkiye devam etmek istemediğini belirten Mevla, boşanacağını açıkladı.
Yayına katılmayıp kulisten Mevla'nın konuşmalarını dinleyen Salih Kaya, bir anda yayına dalıp metresi Nilüfer'i elinden tutup götürmeye çalıştı. Esra Erol bu duruma sinirlendi ve her ikisini de locaya oturttu. Salih Kaya aynı pişkinliğine devam etti ve "Ben sustum, şimdi konuşacağım Türkiye dinleyecek' dedi. Bu sırada ondan cesaret alan sevgilisi Nilüfer bir anda ayağa kalkıp resmi eş Mevla'ya saldırmaya kalktı.