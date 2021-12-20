Sapkın cinsel oyunun sonu kötü bitti! Genç kız hayatının şokunu yaşadı: Kendini tatmin ederken...
İNGİLTERE'de yaşayan genç çiftin cinsel eğlencesinin sonu hastanede bitti. Her şey genç kızın, erkek arkadaşının isteğiyle başladı.
Dünyanın gündemine oturan akıllara durgunluk veren olay İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşandı.
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20 yaşındaki Rosiee Sunshine isimli genç kız, erkek arkadaşı ile görüntülü konuşuyordu.
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Erkek arkadaşı, Rosiee'den oyuncakla kendini tatmin etmesini istedi.
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20 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşının isteğini kabul etti.
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