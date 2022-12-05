Sapık sahte peygamber! 8'i çocuk 20 karısı var! Biri kendi küçük kızı! Tecavüz edip izletmiş...
Kendini peygamber olarak tanıtan Mormon tarikatı liderlerinden Samuel Rappylee Bateman, henüz 8 yaşındaki kız çocukları dahil 20 kadın ve kızla evlendiği ortaya çıktı. Bateman’ın zorla evlendiği ve tecavüz ettiği kurbanları arasında kendi kızı da olduğu, sapık adamın üç kızla ilişkiye girerken babalarına da izlettiği iddia edildi.
ABD'de düzenlenen bir FBI operasyonundan kendini peygamber ilan eden bir Mormon tarikatı liderinin küçük kız çocuklarını istismar ettiği korkunç bir trajedi çıktı. Sapık adam, kendi kızı dahil küçük yaştaki 8 kızla evlenmiş. Küçük kızlardan 3'üne tecavüz ederken babalarına da izletmiş. İşte kan donduran sapıklığın ayrıntıları...
ABD'nin Washington eyaletinde FBI, geçen hafta bir ihbar üzerine Airbnb'den kiralanan bir evden 8 küçük kız çocuğunu kurtardı. Çocukların, Mormon tarikatı liderlerinden Samuel Rappylee Bateman'la zorla evlendirildikleri ortaya çıktı. Tarikat lideriyle evlenmeye zorlanan kızlardan bazılarının henüz 8 yaşında olduğu belirlendi.
Kendi kızına da tecavüz etmiş!
46 yaşındaki Bateman'ın küçük çocuklar dahil 20 kadın ve kızı kendisiyle evlenmeye zorladığı ve cinsel istismarda bulunduğu bildirildi. Eylülde gözaltına alınan Bateman'ın zorla evlendiği ve tecavüz ettiği kurbanları arasında kendi kızı da olduğu belirtiliyor.
Günlüklerden korkunç detaylar çıktı
Tarikatın önemli isimlerinden biri olduğu düşünülen Samuel Rappylee Bateman, seks trafiği yönetme suçlamasıyla tutukladı. Eylülde düzenlenen baskında korumaya alınan çocuklar, daha sonra Bateman'la işbirliği yapan daha büyük yaştaki kurbanların yönlendirmesiyle korumadan kaçarak bir Airbnb evine gitti.