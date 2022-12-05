Sapık sahte peygamber! 8'i çocuk 20 karısı var! Biri kendi küçük kızı! Tecavüz edip izletmiş...

ABD'de düzenlenen bir FBI operasyonundan kendini peygamber ilan eden bir Mormon tarikatı liderinin küçük kız çocuklarını istismar ettiği korkunç bir trajedi çıktı. Sapık adam, kendi kızı dahil küçük yaştaki 8 kızla evlenmiş. Küçük kızlardan 3'üne tecavüz ederken babalarına da izletmiş. İşte kan donduran sapıklığın ayrıntıları...