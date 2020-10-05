Sapık öğretmen Erdoğan Küpeli'nin öldürdüğü Tuğba Keleş'in ses kaydı ortaya çıktı!

Sapık öğretmen Erdoğan Küpeli'nin Adana'da sürekli tehdit ettiği, karşılık göremeyince de öldürdüğü kasiyer Tuğba Keleş'i daha önce kaçırmaya çalıştığı ortaya çıktı. Müge Anlı programına katılan Tuğba Keleş’in abisi kız kardeşlerinin daha önce katili Erdoğan Küpeli tarafından kaçırılmaya çalışıldığını anlattı. Canlı yayında Tuğba Keleş’in kaçırılmaya çalışıldığı anlardaki ses kaydı ortaya çıktı. Kaçırma anını ise Keleş'in abisi telefon kaydına aldı.

Tapıyorum Erdoğan'a diyeceksin...

Ses kaydında Erdoğan’ı karşısında gören Tuğba Keleş’in abisini aradığı öğreniliyor. Abisini aradıktan sonra kaçırılmaya teşebbüs edilen Keleş’in ağlayarak yalvardığı , Erdoğan Keleş’in ise “tapıyorum Erdoğan’a diyeceksin” diyerek bağırdığı görülüyor. Ses kaydının sonunda Tuğba Keleş, abisi tarafından kurtarılıyor.

Gülay Mübarek olayından 8 yıl hapis

Hatay’da yaşayan Gülay Mübarek’i (29) 2016 yılında sosyal medya üzerinden taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sözleşmeli öğretmen Erdoğan Küpeli (46), ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlarından toplam 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak yargıtay onamadığı için serbest geziyordu.

Tuğba'yı vurup intihar etti!

Erdoğan Küpeli, 1 Ekim’de Tufanpaşa Mahallesi’ndeki markete gelerek arkadaşlık teklifine olumsuz yanıt veren kasiyer Tuğba Keleş’i (35) tabancayla başından vurarak öldürdü. Aynı tabancayı başına ateşleyerek intihar girişimde bulunan eski öğretmen Erdoğan Küpeli (46), tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Öğretmenlik yaptığı köyde nişanlanmış ve...

Müge Anlı programına bağlanan görgü tanığı Erdoğan Küpeli'nin kendi şehirlerinde sınıf öğretmenliği yaptığını ve kendi köylerinden biriyle nişanlı olduğunu söyledi. Küpeli'nin eski nişanlısının telefonuna el koyduğunu belirtti.