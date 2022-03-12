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Sapık kabusu! Tacizcinin raporu ortaya çıktı: Evine giderken Serenay Sarıkaya dehşeti yaşamıştı

Sapık kabusu! Tacizcinin raporu ortaya çıktı: Evine giderken Serenay Sarıkaya dehşeti yaşamıştı

Uzun zamandır ekranlarda olmayan 29 yaşındaki güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın sapık kabusunda yeni gelişme yaşandı.

Sapık kabusu! Tacizcinin raporu ortaya çıktı: Evine giderken Serenay Sarıkaya dehşeti yaşamıştı

Dijital platformda yayınlanacak 'Şahmeran' dizisiyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz ay otomobiliyle Etiler’de bulunan evine doğru giderken kabusu yaşamıştı.  

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Sapık kabusu! Tacizcinin raporu ortaya çıktı: Evine giderken Serenay Sarıkaya dehşeti yaşamıştı

Aracı takıntılı hayranı T.D tarafından tekmelenen oyuncunun şoförü ise durmak yerine direkt siteye giriş yapmıştı. 

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Sapık kabusu! Tacizcinin raporu ortaya çıktı: Evine giderken Serenay Sarıkaya dehşeti yaşamıştı

Sarıkaya olayın ardından Etiler Karakolu’na gidip şikayette bulunmuştu. Saldırıda bulunan şahsın, Sarıkaya’yı sürekli adım adım takip edip, taciz ettiği öğrenilmişti. 

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Sapık kabusu! Tacizcinin raporu ortaya çıktı: Evine giderken Serenay Sarıkaya dehşeti yaşamıştı

Olayın ardından Serenay Sarıkaya avukatı İsmail Filiz aracılığıyla mahkemeye başvurarak T.D hakkında koruma talebinde bulunmuştu. 

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