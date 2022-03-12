Sapık kabusu! Tacizcinin raporu ortaya çıktı: Evine giderken Serenay Sarıkaya dehşeti yaşamıştı
Uzun zamandır ekranlarda olmayan 29 yaşındaki güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın sapık kabusunda yeni gelişme yaşandı.
Dijital platformda yayınlanacak 'Şahmeran' dizisiyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz ay otomobiliyle Etiler’de bulunan evine doğru giderken kabusu yaşamıştı.
Aracı takıntılı hayranı T.D tarafından tekmelenen oyuncunun şoförü ise durmak yerine direkt siteye giriş yapmıştı.
Sarıkaya olayın ardından Etiler Karakolu’na gidip şikayette bulunmuştu. Saldırıda bulunan şahsın, Sarıkaya’yı sürekli adım adım takip edip, taciz ettiği öğrenilmişti.
Olayın ardından Serenay Sarıkaya avukatı İsmail Filiz aracılığıyla mahkemeye başvurarak T.D hakkında koruma talebinde bulunmuştu.