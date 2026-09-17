Sapanca Gölü'nde ele geçirildi! 1100 metre uzunluğunda...

Ekipler, çevre ve doğal yaşamın korunmasına yönelik Sapanca Gölü'nde devriye çalışması yürüttü.

Bu kapsamda ekiplerce iki bölgede suyun tabanına 700 metre ve 400 metre olmak üzere toplam 1100 metre uzunluğunda paraketa yerleştirildiği tespit edildi.

2 şüpheliye para cezası

Ekiplerce, paraketa içine misinaya tutturulan yaklaşık 500 kerevit ile paraketaya takılan farklı boy ve ebattaki 6 yayın balığı doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olayla ilgili 2 şüpheliye 32 bin 212 lira idari para cezası uygulandı, paraketa ise Serdivan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.