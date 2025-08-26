Şap hastalığına karşı tedbir alınmıştı! Aşılama oranına ulaşan 24 ilde hayvan pazarları faliyete geçti...

24 ilde hayvan pazarları aktif hale geldi

Açıklamada, aşılama çalışmaları ve alınan tedbirler sayesinde hastalığın yayılımının büyük ölçüde kontrol altına alındığı ve hayvan pazarlarının açılma sürecinin başladığı bildirilerek şu değerlendirmede bulunuldu:

"Bu kapsamda, aşılama oranı yüzde 85'in üzerine çıkan Hakkari ve Van ile Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli illerinde hayvan pazarları geçen hafta yeniden açılmıştı. Aşılama oranının yüzde 85'in üzerine çıktığı Çorum, Çankırı, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Amasya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop'ta da bu hafta başından itibaren hayvan pazarları yeniden açılmıştır. Böylelikle 24 ilimizdeki hayvan pazarları yeniden aktif hale gelmiştir. Aşılamadaki başarı oranlarının artmasıyla birlikte diğer illerdeki hayvan pazarlarının da kademeli açılması sağlanacaktır."

Hayvan hastalıklarıyla mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceğinin altı çizilen açıklamada, üreticilerin emeğini ve hayvancılığın geleceğini korumak için sahadaki tüm faaliyetlerin etkin şekilde sürdürüleceği kaydedildi.