'Şantaj yaptılar' deyip açıkladı! Hayko Cepkin'in yeni işi herkesi şaşırttı

Uğultudan hoşlanmam: "Ben bir sahne sanatı yapıyorum. Sadece müzik ve ışık dışında görsel olarak da tasarlayıp size bambaşka bir show sunuyorum. Ben bir yerden çalarken seyirci uğultusundan hoşlanmam. Beni seyretmelerini istiyorum. Keşke yapmasaydım dediğim hiçbir şey yok"