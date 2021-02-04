Şantaj yapıyor! Antalya'da annesinin sevgilisi kabusu yaşattı: Eve döndüğümde...

Avcı, iddiaya göre annesinin uyumasının ardından İ.D. tarafından yine sözlü ve fiziki tacize uğradı. Bunun üzerine Avcı, annesi ve 2 erkek kardeşiyle birlikte Antalya'ya taşındı. İ.D. ise Y.D.'yi arayıp mesaj atarak barışmak istediğini söyledi.