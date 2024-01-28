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Santa Maria Kilisesi saldırısında 1 gözaltı

Santa Maria Kilisesi saldırısında 1 gözaltı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria Kilisesi'nde pazar ayini sırasında meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde Pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendi.

Kiliseye gelen kar maskeli iki kişi tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu da ayine katılanlar arasında bulunan Tuncer Murat Cihan adlı kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Sarıyer Büyükdere’de bulunan İtalyan kilisesine silahlı saldırı olayıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Olayla bağlantısı olduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

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