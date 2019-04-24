Şans Topu sonuçları açıklandı Büyük ikramiye bir kişinin oldu
Şans Topu sonuçları yayınlandı. Kuponları dolduran oyunseverler merakla MPİ sayfasında Şans Topu çekilişini bekliyordu. Şans Topu kuponunu kontrol etmek isteyen için haberimizin içerisinde sonuçları öğrenebilir. İşte 24 Nisan Şans Topu sonuçları...
Şans Topu sonuçlarına ulaşmak isteyen vatandaşlar şanslı numaraları araştırıyor. 24 Nisan 2019 çekilişi ile şansını deneyenler hafta boyunca sonuçları beklemeye geçti. Kazanan numaralar haberimizin içerisinde yer alıyor.
İşte Şans Topu sonuçları…