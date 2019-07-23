Şanlıurfa'ya atılan roketin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı! Roketin isabet ettiği ev...

Komşularımız ve misafirleri yaralandı: "Yaklaşık 3 yıldan beridir bu bölgede sessizlik hakimdi, ancak dün akşam saatlerinde bu eve roket büyük bir gürültüyle isabet edip patlaması biz çok korkuttu. Patlama sırasında evin avlusunda çay içen komşularımız ve onların misafirleri yaralandı. Bizim tek isteğimiz bölgemizde tekrar çatışmalı ortam olmaması"