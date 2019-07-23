Şanlıurfa'ya atılan roketin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı! Roketin isabet ettiği ev...
Terör örgütü PKK/PYD Suriye'den roket atmış ve atılan roket, Şanlurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki bir eve isabet etmişti. Evde meydana gelen hasar, sabah saatlerinde net bir şekilde anlaşıldı.
Suriye'nin Resulayn şehrinden atıldığı öğrenilen roket, evdeki 5 kişinin yaralanmasına sebep olmuştu. Ancak, Turgut Özal Mahallesi'nde oturan Yusuf Atan'a ait tek katlı evin terasına isabet eden roket, evde büyük hasar meydana getirdi.
Gün ağarınca çıplak gözle görülen evin terasında delik oluştuğu da gözlemlendi. Patlamayla birlikte korkuya kapıldıklarını belirten mahalle sakinlerinden Casım Dakak, o anları şu şekilde anlattı:
Komşularımız ve misafirleri yaralandı: "Yaklaşık 3 yıldan beridir bu bölgede sessizlik hakimdi, ancak dün akşam saatlerinde bu eve roket büyük bir gürültüyle isabet edip patlaması biz çok korkuttu. Patlama sırasında evin avlusunda çay içen komşularımız ve onların misafirleri yaralandı. Bizim tek isteğimiz bölgemizde tekrar çatışmalı ortam olmaması"
Beton parçalarını temizlediler: Patlama sırasında evin avlusuna saçılan cam ve beton parçalarını ise ev sakinlerinin hastanede olması nedeni ile komşuları temizledi.