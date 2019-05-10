Şanlıurfa'nın bir köyünü istila ettiler köylülerden acil çağrı

Mahalle sakinlerinden Hıdır Aycan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede geçen yıl da çekirge istilası yaşandığını söyledi. Geçim kaynaklarının tarım ve hayvancılık olduğunu belirten Aycan, "Mera alanımızı çekirgeler sardı. Ekili alanlara da zarar vermeye başladılar. Çekirgeleri bir haftadır köye yaklaşmasınlar diye uzaklaştırmaya çalışıyoruz ama fayda etmiyor. Yetkililerinin müdahale etmesi gerekiyor." diye konuştu.