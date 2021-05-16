Şanlıurfa'dan pes dedirten görüntü! Covid-19'dan hayatını kaybeden kanaat önderini yüzlerce kişi uğurladı
Yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kanaat önderi Mustafa Kılıç, Şanlıurfa’da yüzlerce kişinin katıldığı cenaze namazının ardından defnedildi.
Yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kanaat önderi Mustafa Kılıç, Şanlıurfa’da yüzlerce kişinin katıldığı cenaze namazının ardından defnedildi.
Şanlıurfa’nın tanınan ve sevilen kanaat önderlerinden Mustafa Kılıç (82), yakalandığı koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Kılıç için Eyyübiye ilçesindeki Yusuf Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazına Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Namaz sırasında camide yaşanan yoğunluktan dolayı sık sık sosyal mesafeye uyulması konusunda anonslar yapıldı. Cami avlusunun tamamen dolmasından dolayı cenaze namazı için Sarayönü Caddesi trafiğe kapatıldı.