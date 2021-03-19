Şanlıurfa'daki kayıplar! Mahalleli zincir oluşturarak gölette gençleri aradı

Siverek'te yaşayan Jiyan Kendiş (19) ile akrabası Mahmut Kendiş (25) ve Ahmet Mendeş (22), çarşamba günü akşam saatlerinde balık tutmak için Soydan Mahallesi'ndeki sulama göledine gitti. 3 arkadaşın gölete açıldığı tekne, bir süre sonra şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu. Gençlerden Mahmut Kendiş yüzerek kıyıya çıkarken, Jiyan Kendiş ve Ahmet Mendeş ise kayboldu.