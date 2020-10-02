Şanlıurfa'da yılanlar ortaya çıktı çocuğun eli kesilmekten son anda kurtuldu
ŞANLIURFA Hilvan'da ortaya çıkan zehirli yılanlar dehşet salıyor. Bu kez bir çocuk zehirli yılanların kurbanı oldu.
ŞANLIURFA'daki alay, Hilvan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde eski cezaevi yakınlarında meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte sokakta oynayan 7’nci sınıf öğrencisi Civan Bakay, bir anda acı içinde kıvranmaya başladı. Bu sırada yılanın sağ el parmağını ısırdığını fark eden çocuk, eve koştu.
Sevim Bakay, oğlu Civan'ı otomobille Hilvan Şehit Halit Şıltak Devlet Hastanesi’ne götürdü. Acil servise giden çocuğun yapılan tetkiklerde yılan soktuğu anlaşıldı. Bir süre sonra eli şişen ve moraran Civan Bakay, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Bakay, acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
Eli kesilmekten kurtuldu: Yoğun bakımda yapılan müdahalenin ardından son anda eli kesilmekten kurtulan Civan Bakay normal servise alındı. Tedavisi süren Civan Bakay’ın önümüzdeki günlerde taburcu olacağı öğrenildi.
Yılan ve akrep sokmasına karşı uyarı: Havaların sıcak olduğu Şanlıurfa’da akrep ve yılan sokmalarının yaygın olduğunu ifade eden Operatör Doktor Kazım Taşar, engerek yılanının soktuğu Civan Bakay’ın genel durumunun iyi olduğunu ifade ederek, "Vaka bizim hastaneye geldiğinde yaklaşık 6 saat geçmişti.