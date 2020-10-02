Şanlıurfa'da yılanlar ortaya çıktı çocuğun eli kesilmekten son anda kurtuldu

Yılan ve akrep sokmasına karşı uyarı: Havaların sıcak olduğu Şanlıurfa’da akrep ve yılan sokmalarının yaygın olduğunu ifade eden Operatör Doktor Kazım Taşar, engerek yılanının soktuğu Civan Bakay’ın genel durumunun iyi olduğunu ifade ederek, "Vaka bizim hastaneye geldiğinde yaklaşık 6 saat geçmişti.