Şanlıurfa'da yetişiyor! İki gözü de farklı renkte olan güvercin Van kedisine rakip

Şanlıurfa’da bütün geçlerin kuşlara merakı vardır. Aile olarak kuşları severiz. Benim babamın da 6 yaşındayken kuşlara merakı başlamış. Ben de babamdan dolayı kuşları seviyorum. Hayvanlara verdiğimiz önem bizim hoşumuza gidiyor. Biz güvercinleri seviyoruz, güvercinler bizim bir güzelliğimizdir.