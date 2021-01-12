Şanlıurfa'da yeni keşfedildi! 7 kişi bu işi yapıyor bir çuval 350 TL'den satılıyor

"Metrelerce uzunluktaki mağaradan çuvallarla toplayıp getiriyoruz"

Topladığı gübreleri satışını yaparak aile geçindirdiğini ve 7 kişinin de yanında çalıştığını ifade eden Hasan Nural, "Kimse bu işi yapmak istemiyor, çok zor ve yorucu bir iş, metrelerce uzunluktaki mağaradan çuvallarla toplayıp getiriyoruz’’ dedi.