Şanlıurfa'da yeni keşfedildi! 7 kişi bu işi yapıyor bir çuval 350 TL'den satılıyor
ŞANLIURFA'da 300 metre derinlikteki mağaradan çıkartılan çuvallar, 350 TL'den satılıyor. Zahmetli olması nedeniyle bu işi kimse yapmak istemiyor.
Doğal güzellikleriyle bilinen Takoran Vadisi'nde son zamanlarda bazı vatandaşlar tarafından obruk ve mağaralarda yarasa gübresi keşfedildi.
Bağ ve bahçelerde kullanılan ve çok verimli olduğu bilinen gübre 300 metre derinlikten zor şartlar altında çıkartılıyor.
7 kişi bu işi yapıyor: Çiftçiler tarafından tarlanın verimini artırmak amacıyla kullanılan yarasa gübresi, 7 kişi tarafından mağara ve obruklardan zor şartlar altında toplanıp çıkarılıyor.
"Metrelerce uzunluktaki mağaradan çuvallarla toplayıp getiriyoruz"
Topladığı gübreleri satışını yaparak aile geçindirdiğini ve 7 kişinin de yanında çalıştığını ifade eden Hasan Nural, "Kimse bu işi yapmak istemiyor, çok zor ve yorucu bir iş, metrelerce uzunluktaki mağaradan çuvallarla toplayıp getiriyoruz’’ dedi.