Şanlıurfa’da uzuvları kesilip yanıcı sıvıyla yakılmış ceset bulundu

Şanlıurfa’da uzuvları kesilip yanıcı sıvıyla yakılmış ceset bulundu

ŞANLIURFA’da terk edilmiş harabe evde, elleri ve ayakları kesildikten sonra üzerine yanıcı sıvı bir madde dökülerek yakılmış halde erkek cesedi bulundu.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa’da uzuvları kesilip yanıcı sıvıyla yakılmış ceset bulundu - Sayfa 1

ŞANLIURFA’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yeni Mahallede meydana gelen olayda; bölgede oyun oynayan çocuklar, bir erkek cesedi buldu.

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Şanlıurfa’da uzuvları kesilip yanıcı sıvıyla yakılmış ceset bulundu - Sayfa 2

İhbar üzerine olay yerine giden polis, harabe evde öldürüldükten sonra elleri ve ayakları kesilmiş 25 yaşlarında bir erkek cesedi buldu.

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Şanlıurfa’da uzuvları kesilip yanıcı sıvıyla yakılmış ceset bulundu - Sayfa 3

Olay yerindeki polisin incelemesi sonrası üzerinde kimlik çıkmayan ceset, cenaze aracına konularak Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Şanlıurfa’da uzuvları kesilip yanıcı sıvıyla yakılmış ceset bulundu - Sayfa 4

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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