Şanlıurfa'da üreticilere pamuğun temiz toplanması uyarısı

Şanlıurfa'nın Türkiye'de en fazla pamuk yetiştirilen üretim merkezi olduğunu ve bu pamuğun kalitesinin korunması gerektiğini vurgulayan Çakmaklı, şöyle devam etti:

"Ülkemizdeki pamuğun yüzde 45'i Şanlıurfa'da üretiliyor. Üretilen pamuğun kalitesi ve niteliği çok önemlidir. Ayrıca üreticilerimizin üretimden maksimum kar elde etmesi için pamuğun temiz toplanması gerekmektedir. Buna büyük önem veriyor, bu konuda büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Son yıllarda bu konuda kurum ve kuruluşlar açısından büyük bir duyarlılık oluştu. Şanlıurfa pamuğunun kalitesinin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde hak ettiği seviyeye ulaşmasını istiyoruz. Bu yüzden pamuğun sanayiye temiz olarak ulaştırılması çok önemlidir. Pamuğun toplanmasından, nakliyesinden, depolanmasına ve işlenmesine kadar olan süreç büyük önem taşımaktadır."