Şanlıurfa'da tırnakları sökülüp günlerce işkence görmüştü! Korkunç olayda yeni gelişme
ŞANLIURFA’da, dini nikahla birlikte yaşadığı İlyas Arık (28) tarafından evin çatısına kurulan barakada günlerce elleri zincirle bağlanıp, kerpetenle tırnakları çekilen Suriyeli Mırvet N.'le ilgili yeni bir gelişme yaşando.
Olay, 7 Ekim günü, Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Mırvet N., dini nikahla birlikte yaşadığı İlyas Arık tarafından şiddete uğradı. Mırvet N., Arık tarafından çatıya kurulan barakada günlerce elleri zincirle bağlanırken, sopayla dövülüp, kerpetenle tırnakları çekildi.
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Balıklıgöl Devlet Hastanesi’nde kaldırılan Mırvet N.'nin tedavisi tamamlandı.
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Olayın duyulmasının ardından süreci yakından takip eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, hastanede kaldığı süre boyunca Mırvet N.'ye sosyal ve psikolojik destek verdi.
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Mırvet N., taburcu işlemleri sonrası kadın konukevine yerleştirildi. Ekipler, korumaya aldıkları 2 aylık bebeğini de kadın konukevine getirerek, Mırvet N.’ye verdi.
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