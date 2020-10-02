Şanlıurfa’da su hattı kaazısında bir küp dolusu tarihi sikke bulundu

Kazıyı durduran işçiler, olay yerine jandarma ekiplerini çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma çevrede güvenlik önlemlerini alırken, bulunan sikkeler İl Kültür Müdürlüğüne teslim edilmek üzere jandarma tarafından ilçe merkezine getirildi.