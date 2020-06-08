Şanlıurfa'da şelengoyu gören karpuz tadan salatalık sanıyor
ŞANLIURFA'da yetiştirilen Şelengo; görenler tarafından karpuz ve kavun, tadanlar tarafından ise salatalık sanılıyor. İsilik tedavisinde de kullanılan şelengonun üreticileri, Türkiye'ye tanıtılmasını istiyor.
Viranşehir ilçesine bağlı Anıt Kırsal mahallesinde yetişen ve dış görünüşü karpuza benzeyen, iç görüntüsü ile kavunu tadıyla salatayı andıran şelengonun hasadı, bu yıl önceki yıllara göre yaklaşık bir hafta erken başladı. İlçede tuzlanarak tüketildiği gibi salata gibi turşusu da kurulan şelengonun hasadı yaklaşık 45 dereceyi aşan sıcağın altında yapılıyor.
İsilik tedavisinde de kullanıyor: Şanlıurfa'da ve Güneydoğu'da yaygın olarak tüketilmeye başlayan şelengonun olgunlaşmamış, acı olanları ise isilik tedavisinde kullanılıyor. Çok narin bir sebze olan şelengo dalından koparıldıktan kısa bir süre sonra tüketilmediği takdirde tadını kaybederek bozuluyor. Şifalı olduğuna inanılan şelengonun ekimi nisan ayında yapılırken hasadı ise mevsimsel şartlara göre yaz mevsiminde gerçekleştiriliyor.
Sıcak hava nedeniyle sabah erken tarlaya giden işçiler, zorlu ve saatler süren çalışmaların ardından tarladaki şelengoları topluyor.
"Zahmeti çok, kazancı az"
Ailesiyle birlikte şelengon toplayan Aziz Kurek, “Nisan ayında ekimine başlıyoruz. Bir hafta, on gün sonra çapasını yapıyoruz. Etrafını temizliyoruz. Yaklaşık 45-50 günden sonra artık ürünler çıkmaya başlıyor. Bizim bu köy bölgesi çok eken bölgeler. Toprağından dolayı, kara kırmızı toprak rutubeti bırakmıyor. Biraz daha nemli. Susuz, organik, ilaç, katkı falan yok. Topladıktan sonra Diyarbakır, Mardin, Kızıltepe’den gelenler var. Onlara veriyoruz. Kalanları da şehre gönderiyoruz. Günde 5 ton ürün çıkabiliyor. Zahmeti çok, kazancı az” dedi.