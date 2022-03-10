Şanlıurfa'da şehit polisle ilgili kahreden detay ortaya çıktı! Meğer 2 ay önce...

ŞANLIURFA'da silah ve mühimmat taşıdığı gerekçesiyle takibe aldıkları otomobildeki zanlı tarafından şehit edilen polis memuruyla ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı. Şehidin yaklaşık 2 ay önce babasını kaybettiği öğrenilirken olay sonrası kaçan zanlının ise aralarında cinayet, adam yaralama, tehdit, gasp gibi çok sayıda suç kaydının olduğu ve 9 yıl cezaevinde yattığı belirlendi.

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Şanlıurfa’da takip ettikleri şahıs tarafından silahla vurularak şehit edilen polis memuru Cemal Bozkurt ile ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı. Gaziantep’in Karkamış ilçesi nüfusuna kayıtlı 32 yaşındaki şehit polisin 2 yıl önce birim değiştirerek Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne geçtiği öğrenildi. Evli ve 1 kızı olan şehidin 2 ay önce babası Kasım Bozkurt’un çoklu organ yetmezliği nedeniyle kaybettiği belirlendi. Babanın ardından polis oğlunun şehit olması aileyi yasa boğdu. Ailesine acı haberin ulaştırıldığı şehidin, yarın Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğündeki törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Gaziantep’in Karkamış ilçesine gönderileceği belirtildi.



Öte yandan polis ekipleri, Cemal Bozkurt’u şehit eden, mesai arkadaşı Abdullah Yasir B.’yi ise ağır yaralayan 42 yaşındaki zanlı Mehmet A.’yı yakalamak için il genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Aralarında cinayet, gasp, adam yaralama, tehdit, mala zarar verme, ruhsatsız silah bulundurma gibi çok sayıda suç kaydı olan zanlının 2004 yılında cinayet suçundan tutuklanarak 2013 yılında cezaevinden tahliye edildiği belirlendi.







Olayın geçmişi

Olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Mevlana Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takip ettikleri bir şahsı OSM kavşağında yakalamak istedi. Şahıs kendisini yakalamak isteyen polislere silahla ateş açtı. İlk ateş sonucu polis memurları Cemal Bozkurt (32) ile Abdullah Yasir B. (30) yaralandı. Yaralı polisler olayın yaşandığı bölgede bulunan Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binasına kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk müdahaleleri burada yapılan yaralı polislerden Abdullah Yasir B. Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne, Cemal Bozkurt ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralı polis Cemal Bozkurt kurtarılamayarak şehit düştü.







Valilik açıklama yaptı

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, “9 Mart 2022 tarihinde saat 15.30 sıralarında, ilimiz Haliliye ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen bir çalışma kapsamında takibe alınan şüpheli bir şahsın, kendisini takip eden ekibimizi fark ederek ateş açması sonucu bir komiser yardımcımız ve bir polis memurumuz ağır yaralanmıştır. Yaralı polislerimize olayın meydana geldiği yere yakın bir hastanede ilk müdahaleleri gerçekleştirilmiş ve ardından ilimizdeki tam teşekküllü hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen polis memurumuz kurtarılamayarak şehit olmuştur. Olay yerinden kaçan şüpheli şahsın yakalanması için güvenlik güçlerimizce geniş çaplı çalışma başlatılmıştır. Şehit polis memurumuza Allah’tan (cc) rahmet ailesine ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı, yaralı komiser yardımcımıza da acil şifalar diliyoruz“ denildi.