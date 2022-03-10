Şanlıurfa'da polisimizi şehit eden hain ölü ele geçirildi Bakan Süleyman Soylu açıkladı
ŞANLIURFA'da iki polisin şehit olmasına sebep olan şahıs ölü ele geçirildi. Mehmet Aslan isimli kişinin sabıka kaydında pek çok suçun bulunduğu tüm bunlara rağmen daha önce hapis yatıp serbest kaldığı ortaya çıkmıştı. Süleyman Soylu son dakika açıklamasında bu kişinin ölü ele geçirildiğini duyurdu.Abone ol
İçişleri Bakanı Soylu iki polisi şehit eden kişinin öldürüldüğünü böyle duyurdu: "İki Kahraman Polisimize alçakça silah sıkan hain, Şanlıurfa Emniyetimizin operasyonu ile ölü ele geçirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı."
Şanlıurfa’da 2 polisi şehit eden zanlı, kırsal bölgede girdiği çatışmada öldürüldü. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da 2 polisi şehit eden şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdüren ekipler, Haliliye ilçesine bağlı Mardin yolu üzerindeki Kaynaklı kırsal Mahallesi yakınlarında izine ulaştı. Teslim ol çağrısına silahla karşılık veren zanlı ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada zanlı vurularak etkisiz hale getirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Suç makinesi gibi çıkmıştı
Şanlıurfa’da silah ve mühimmat taşıdığı gerekçesiyle takibe aldıkları otomobildeki zanlı tarafından şehit edilen polis memuruyla ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı. Şehidin yaklaşık 2 ay önce babasını kaybettiği öğrenilirken olay sonrası kaçan zanlının ise aralarında cinayet, adam yaralama, tehdit, gasp gibi çok sayıda suç kaydının olduğu ve 9 yıl cezaevinde yattığı belirlendi.
Şanlıurfa’da 2 polisin takip ettikleri zanlı tarafından silahla vurularak şehit edilmesi ve zanlının saldırıdan sonra bölgeden yaya olarak kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.
Şehitler memleketlerine uğurlandı
Şanlıurfa’da dün yaşanan olayda şehit olan komiser yardımcısı ile polis memurunun cenazeleri görev yaptıkları Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Törene katılan şehitlerin yakınları tabutlara sarılarak gözyaşı dökerken, mesai arkadaşları da gözyaşlarına hakim olamadı.
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Mevlana Caddesi'nde dün saat 15.30 sıralarında yaşanan olayda yakalamaya çalıştıkları zanlı tarafından silahla vurulan Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile Polis Memuru Cemal Bozkurt şehit oldu. Şehit polis memurları için Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, 20’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, şehitlerin yakınları, İlçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Tabutlara sarılan şehidin yakınları, gözyaşı dökerken mesai arkadaşları da gözyaşlarına hakim olamadı. Polislerin özgeçmişi okunduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu, ardından İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından dua okundu.
Törenin ardından Şehit Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici’nin cenazesi Gap Havalimanından uçakla ailesinin yaşadığı İstanbul’a, şehit Polis Memuru Cemal Bozkurt’un cenazesi ise karayoluyla memleketi Gaziantep’in Karkamış ilçesine gönderildi.