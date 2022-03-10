Şanlıurfa'da polisimizi şehit eden hain ölü ele geçirildi Bakan Süleyman Soylu açıkladı

İçişleri Bakanı Soylu iki polisi şehit eden kişinin öldürüldüğünü böyle duyurdu: "İki Kahraman Polisimize alçakça silah sıkan hain, Şanlıurfa Emniyetimizin operasyonu ile ölü ele geçirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı."

Şanlıurfa’da 2 polisi şehit eden zanlı, kırsal bölgede girdiği çatışmada öldürüldü. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da 2 polisi şehit eden şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdüren ekipler, Haliliye ilçesine bağlı Mardin yolu üzerindeki Kaynaklı kırsal Mahallesi yakınlarında izine ulaştı. Teslim ol çağrısına silahla karşılık veren zanlı ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada zanlı vurularak etkisiz hale getirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Suç makinesi gibi çıkmıştı

Şanlıurfa’da silah ve mühimmat taşıdığı gerekçesiyle takibe aldıkları otomobildeki zanlı tarafından şehit edilen polis memuruyla ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı. Şehidin yaklaşık 2 ay önce babasını kaybettiği öğrenilirken olay sonrası kaçan zanlının ise aralarında cinayet, adam yaralama, tehdit, gasp gibi çok sayıda suç kaydının olduğu ve 9 yıl cezaevinde yattığı belirlendi.

Şanlıurfa’da 2 polisin takip ettikleri zanlı tarafından silahla vurularak şehit edilmesi ve zanlının saldırıdan sonra bölgeden yaya olarak kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.