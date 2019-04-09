Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çoban ve 20 koyun öldü

ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde otoyolda yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne otomobil çarptı. Kazada koyunları otlatan Devran Çoban (18) ve sürüdeki 20 koyun öldü. Kazaya yapan otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çoban ve 20 koyun öldü - Sayfa 1

ŞANLIURFA Birecik-Gaziantep otobanı bağlantı yolunda meydana gelen feci kazada; iddiaya göre, Birecik’e bağlı Çoğan Mahallesi yakınlarında koyunları otlatmaya götüren Devran Çoban, akşam saatlerinde otoban bağlantı yolunda sürüyü yolun karşısına geçirmeye çalıştı.

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Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çoban ve 20 koyun öldü - Sayfa 2

Bu sırada otoyolda ilerleyen plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil Devran Çoban’a çarparak koyun sürüsünün arasına daldı.

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Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çoban ve 20 koyun öldü - Sayfa 3

Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Devran Çoban öldü.

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Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çoban ve 20 koyun öldü - Sayfa 4

Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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