Şanlıurfa'da küçük çaplı mucize gerçekleşti 5 ayda ayağa kalktı

7 BÜYÜK AMELİYAT GEÇİRDİ

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Ana Bilim Dalı Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Ramazan Erkin Ünlü başkanlığındaki Doç. Dr. Hasan Murat Ergani, Doç. Dr. Burak Yaşar'dan oluşan ekip tarafından tedavi altına alınan Oğul, burada 7 büyük ameliyat geçirdi.

Karın ve bacak bölgesinden alınan dokularla ellerine ve ayaklarına nakil yapılan Oğul, 5 ay sonra yeniden ayağa kalktı.