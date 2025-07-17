Şanlıurfa'da küçük çaplı mucize gerçekleşti 5 ayda ayağa kalktı
Şanlıurfa'da yüksek gerilim hattına kapılarak ağır yaralanan, ellerini ve ayaklarını kaybetme riski taşıyan 4 çocuk babası Ahmet Oğul, Ankara'da yapılan doku nakilleriyle sağlığına kavuştu.
Şanlıurfa'da yüksek gerilim hattına kapılarak ağır yaralanan, ellerini ve ayaklarını kaybetme tehlikesi yaşayan 4 çocuk babası Ahmet Oğul, Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen doku nakilleriyle sağlığına kavuştu.
Şanlıurfa'nın bir köyünde su tesisatçılığı yapan Oğul, damda boru döşediği sırada yakınındaki yüksek gerilim hattından elektrik akımına kapıldı.
Kazada ağır yaralanan, elleri ve ayakları yanan 4 çocuk babası Oğul, önce Harran Devlet Hastanesine ardından Şanlıurfa merkezdeki bir hastaneye kaldırıldı.
Vücudunda oluşan ağır yanıklardan dolayı ellerinin ve ayaklarının ampüte edilmesi riskiyle karşı karşıya kalan Oğul, doku nakillerinde sayılı merkezler arasında bulunan Ankara Bilkent Şehir Hastanesine başvurdu.
7 BÜYÜK AMELİYAT GEÇİRDİ
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Ana Bilim Dalı Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Ramazan Erkin Ünlü başkanlığındaki Doç. Dr. Hasan Murat Ergani, Doç. Dr. Burak Yaşar'dan oluşan ekip tarafından tedavi altına alınan Oğul, burada 7 büyük ameliyat geçirdi.
Karın ve bacak bölgesinden alınan dokularla ellerine ve ayaklarına nakil yapılan Oğul, 5 ay sonra yeniden ayağa kalktı.