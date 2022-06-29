BIST 2.467
DOLAR 16,70
EURO 17,57
ALTIN 974,36

Şanlıurfa’da korkunç kaza! Aracın motorun kopup fırladı 3 kişi feci şekilde öldü

Şanlıurfa’da korkunç kaza! Aracın motorun kopup fırladı 3 kişi feci şekilde öldü

ŞANLIURFA’da otomobilin yön tabelasına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 1 kişi yarandı. Kaza sırasında aracın motorunun koparak uzağa fırladığı görüldü.

Şanlıurfa’da korkunç kaza! Aracın motorun kopup fırladı 3 kişi feci şekilde öldü

Şanlıurfa’da korkunç kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Mardin karayolunun Osmanbey kavşağı mevkiinde meydana geldi. Mehmet Ali Moğul idaresindeki 06 BEB 737 plakalı Hyundai marka otomobil, yön tabelasına çarptı. 

14
Şanlıurfa’da korkunç kaza! Aracın motorun kopup fırladı 3 kişi feci şekilde öldü

Kazada Mustafa Moğul (40) olay yerinde hayatını kaybederken, Ebubekir Moğul (74) ve Ayhan Timur (50) isimli kadın, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

24
Şanlıurfa’da korkunç kaza! Aracın motorun kopup fırladı 3 kişi feci şekilde öldü

Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü Mehmet Ali Moğul’un Harran Üniversitesi Hastanesindeki tedavisi sürüyor. 

34
Şanlıurfa’da korkunç kaza! Aracın motorun kopup fırladı 3 kişi feci şekilde öldü

Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi ise otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

44