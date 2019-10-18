Şanlıurfa'da kelaynakların yuvaları yenilendi

Son yıllarda kelaynakların sayılarının arttığı aktarılan açıklamada "Birecik şefliğimizce gün boyunca yapılan çalışmada mevcut 48 olan yuvalara ek olarak 20 yeni yuva alana yerleştirilerek, mevcut yuva sayısı 68'e çıkarıldı. Geçmiş yıllardan mevcut olan 48 yuvanın tamamının çatıları yenilenmiş olup yoğun yağmurlara hazırlıklı hale getirilmiştir, tüm yuvalarda temizlik çalışmaları yapılarak çalışmalar tamamlanmıştır" ifadelerine yer verildi.