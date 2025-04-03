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Şanlıurfa'da kanalizasyon çalışmasında göçük: 2 işçi kurtarıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte iki işçi yaralı olarak kurtarıldı. İşçiler hastaneye kaldırılırken, toprak altında kaldığı değerlendirilen iki işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki kanalizasyon çalışması sırasında kayan toprağın altında kalan işçilerden ikisi yaralı olarak kurtarıldı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki kanalizasyon çalışması sırasında yığılan topraklar işçilerin üzerine göçtü.

İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma, sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmaların ardından işçilerden ikisi yaralı olarak kurtarıldı. Söz konusu iki işçi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Toprak altında olduğu değerlendirilen 2 işçinin arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

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